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HaberlerSağlık"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"
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"Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Covid-19'u atlatan Prof. Dr. Sedat Yanturalı, "Ben 10 sene önce sigarayı bıraktım. Akciğerlerimiz çok değerli. İyi ki sigarayı bırakmışım, bırakmasaydım durumum daha da kötü olacaktı" dedi

"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"
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AA

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) kurtulma sürecini anlattı.

Acil tıp bölümünde çok sayıda hastayı yaşama bağlayan ve birçok başarılı hekimi tıp dünyasına kazandıran Prof. Dr. Sedat Yanturalı'ya 22 Kasım'da ortaya çıkan belirtiler üzerine yapılan PCR testi pozitif sonuç verdi.

Hastalık semptomlarının ağırlaşması üzerine zatürre (pnömoni) olduğu anlaşılan Yanturalı, yıllarca çok sayıda hastanın tedavisini gerçekleştirdiği hastaneye bu kez Covid-19 hastası olarak yattı.

Prof. Dr. Yanturalı'nın hastanede ve evde olmak üzere yaklaşık 3 ay verdiği büyük yaşam mücadelesinde en büyük destekçisi birlikte hayat kurtardıkları hekim dostları ile asistanları oldu. Prof. Dr. Yanturalı, uygulanan tedavi sonucu görevine döndü.

"SIKINTILI SÜREÇ"

Prof. Dr. Yanturalı, hastalığa yakalanmadan önce Covid-19'a ilişkin hazırlanan ve henüz yayımlanmayan kitap için bir bölüm kaleme aldığını belirtti.

Bu çalışmadan bir süre sonra, hastanede de hastalarda defalarca gördüğü hastalığın belirtilerini kendisinde hissetmeye başladığını aktaran Yanturalı, şöyle devam etti: "Hastalığı kendime yakıştıramamıştım. Semptomlar başlayınca pazar günü hastaneye geldim, artık Covid olabileceğimi düşünmeye başlamıştım. PCR testi yapıldı. Eve döndüğümde asistanlarım beni arayıp test sonucumun pozitif olduğunu söylediler. O gün pnömoni yoktu ancak sonrasında semptomlar çok ağırlaştı. Üşüme, titreme, nefes darlığı oldu. Çarşamba günü tekrar acil bölümüne geldim. O gün tekrar tomogrofi çekildi. Bulgularım pnömoni ile uyumluydu. Asistanlarım 'Sizi hastaneye yatırıyoruz Hocam.' dediler. Tamam, yatarım dedim. Biraz telaşlıydılar. Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hastaneye yatırıldım, kan ve oksijen seviyem de düşünce hastalığı atlatamayacağım düşüncesi de belirmeye başladı. Böyle sıkıntılı bir süreç geçirdik."

Yanturalı, hastanedeki 7 günlük tedavinin ardından taburcu edildiğini, kısa bir düzelme sürecinin ardından yeniden rahatsızlandığını, taşikardi atakları yaşadığını, akciğerinde pıhtı tespit edildiğini ifade etti.

Şeker değerlerinde yükselme, böbrek fonksiyonlarında ise dalgalanma olduğu bilgisini veren Yanturalı, evde tedaviye devam edildiğini, kan sulandırıcı ilaçlar almayı hala sürdürdüğünü kaydetti.

"DEFALARCA KONTROL ETTİLER"

Sedat Yanturalı, hastalık sürecinde sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığına bir kez daha tanık olduğunu dile getirerek, "İnsanlar hastanenin önünden dahi geçmeye korkarken sağlık çalışanlarının Covid'in içinde yaşadığını fark ediyorsunuz. Asistanlarım ne kadar değerliler. Her seferinde tetkiklerimi yaptılar. Göğüs hastalıkları, enfeksiyon biriminden doktorlar beni defalarca kontrol ettiler. Çok güzel tedaviler uygulandı. O sayede toparladım, hayattayım ve çok mutluyum." dedi.

Hastalıkla ilgili kitap yazması halinde kapağına "Covid-19 olabilirsiniz!" uyarısı koyacağını kaydeden Yanturalı, bu deneyimi yaşamamak için herkesin maske-mesafe ve hijyen kuralı ile aşı takvimine uyması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yanturalı, sigara kullananları da uyararak, "Ben 10 sene önce sigarayı bıraktım. Akciğerlerimiz çok değerli. İyi ki sigarayı bırakmışım, bırakmasaydım durumum daha da kötü olacaktı" diye konuştu.

Yanturalı'nın Acil Ana Bilim Dalındaki asistanlarından Recep Murat Mert, çok değer verdikleri hocalarının hastalığı nedeniyle çok üzüldüklerini ve kendisini bir an olsun yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, "Hocamızın güçlü olduğuna ve atlatacağına inanıyorduk. İyileştiği ve birlikte çalışabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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