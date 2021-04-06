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Basın İlan Kurumu, Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçim tarihinin değiştiğini duyurdu

Basın İlan Kurumu (BİK),Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarının etkinlerinin hafta içi yapılmasına ilişkin alınan karar gereğince, Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin tespitine dair seçimin 3 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu, Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçim tarihinin değiştiğini duyurdu
AA

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 sayılı kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi uyarınca kurumun 31. Dönem Genel Kurulu'nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde 22 Mart'ta seçim çağrısı yapıldığı, seçime ilişkin usul ve esasların 26 Mart'ta kurumun internet sitesinde yayınlandığı hatırlatıldı.

Seçimin 2 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da "Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 5/A, 06530 – Çankaya / Ankara" adresinde kain Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılacağı yazılan davetiyelerin, 1 Nisan'da itibarıyla muhatap gazetelere gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 4 Nisan 2021 tarih ve 2021/17 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamada, 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla, Kurumumuz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2021 tarihli toplantısında anılan Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince söz konusu Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin tespitine dair seçimin, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, muhatap gazetelere gönderilmiş bulunan seçime katılma belgesi mahiyetindeki davetiyelerin ve bu davetiyelerle yapılacak yetkilendirmelerin 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü de geçerli sayılmasına karar verilmiştir."

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