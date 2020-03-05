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Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- "Afet Bilinci Eğitimi"- Slayt sunumu yapılması- Gazetecilere bilgi verilmesi- Gazetecilerden görüntü- Eğitimden görüntü

Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildiANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik afet bilinci eğitimi verildi."Afete Hazır Türkiye" için çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamındaki çalışmaların yanı sıra özel hafta ve günlerde de toplumun tüm kesimlerinin afet konusunda farkındalık kazanması için etkinlikler düzenliyor.Bu kapsamda AFAD, "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla AFAD Eğitim Merkezi (AFADEM) Deprem Simülasyon Merkezi'nde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verdi.Eğitimde, AFAD uzmanlarınca, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.Eğitime katılan medya mensupları, simülasyon merkezinde deprem anını deneyimleme imkanı da buldu.