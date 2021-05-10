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Basın 'Oscar'larını yine Habertürk TV topladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yılın en başarılı gazetecilerini açıkladı. Gazetecilerin 26 farklı kategoride yarıştığı başarı ödüllerinde Habertürk TV, muhabir Öznur Karslı Çetiner’in Şule Çet davası özel röportajı ve kameraman Hasan Dönmez’in “Ermenistan'a Ait İHA Düştü” görüntüleriyle birlikte iki ödül birden kazandı

Basın 'oscar'larını yine Habertürk TV topladı
HABERTURK.COM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1959 yılından bu yana düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Basının “Oscar” ödülleri için gazeteciler, TV, gazete ve internet haber dalında 26 farklı kategoride yarıştı.

‘Kadın Haberi’ ödülü, iz bırakan hikayeleri, hafızalara kazanan olayları konu alan 'Hayatın İçinden' haber programında cinayete kurban giden Şule Çet’in hikayesine yer veren Habertürk TV Muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in oldu. Hayatın İçinden programı da iki yılda iki ödül kazanmış oldu. Geçen yıl da Emine Bulut ile Çorlu tren kazasıyla ilgili haberlerle ödüle layık görülmüştü.

Programın bu yıl ödüle değer görülen bölümünde, 23 yaşında eski patronu ve yanındaki kişi tarafından ölüme sürüklenen Şule Çet’in dava sürecinin yanı sıra, Öznur Karsı Çetiner haberiyle genç kızın bilinmeyen hikâyesi de ekranlara getirildi.

İKİ YIL ÜST ÜSTE BÜYÜK ÖDÜL

Öznur Karslı Çetiner, ödülün ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayatın İçinden'e gelen ikinci ödül oldu bu. İlk ödülümüzü geçen yıl Emine Bulut'un hikâyesiyle almıştık. Şule'nin katilleri önce 'intihar etti' diyerek diretti. Ama bilirkişi raporu her şeyi sonunda aydınlattı. İlginç olan da bu kararın Babalar Günü'nden sadece birkaç gün önce çıkmasıydı. Bu yönüyle davanın ailesi açısından duygusal bir boyutu da var. Şule'nin hikâyesi de çok dokunmuştu bana."

YILIN EN İYİ HABER GÖRÜNTÜSÜ

‘TV Haberi görüntüsü’ kategorisinde ise Habertürk TV kameramanı Hasan Dönmez ödüle değer görüldü. Dönmez, Ermenistan’a ait bir İHA’nın vurulma anını anbean kayda aldığı görüntülerle ‘yılın en iyi kameramanı’ ödülünün sahibi oldu.

Hasan Dönmez, ödül kazanmasını sağlayan o görüntünün hikâyesini şöyle anlattı: "Biz o sırada Azerbaycan askerlerinin durumunu ve savaşın yarattığı tahribatları görüntülemek amacıyla Azerbaycan'daydık. Ve üzerimizden hava aracının geçtiğini fark ettik, sesi geldi. Zoomu girdim İHA olduğunu anladım. Kayda girdikten sonra atış sesi gelmeye başladı. Iska atıştan sonra bir anda havada patladığını gördük ve o sırada ben kayıttaydım. Önce vurulmasını çektim daha sonra yakıt deposu patladı. İkinci infilak oldu. Kadrajımda dolu dolu uçak görüyordum. İnsanlı insansız mı o an bilmiyorduk. Çok büyük bir heyecan yaşadık."

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