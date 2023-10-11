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        Haberler Yaşam Başına gelenlerle şanssızlığın kitabını yazan kullanıcılar güldürüyor

        Başına gelenlerle şanssızlığın kitabını yazan kullanıcılar güldürüyor

        Şans, her zaman yanımızda değildir ve bizi terk ettiğinde ortaya trajikomik görüntülerin çıkmasına neden olabilir. Yine de olumlu bakış açımızı korumak, günün kalanını iyi geçirmek en için harika bir yöntemdir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:48
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        1

        "Bu sabah dondurucuya doğru uzandım ve alyansım parçalandı."

        2

        "Bu sabah kışlık botlarımı giymeye gidiyordum ve bu oldu."

        3

        "Bu şişedeki harfler parmağıma yapıştı."

        4

        "Babam yanlışlıkla üzerine oturunca kız kardeşimin makyaj çantası..."

        5

        "İçinde 7,7 kilo kahve bulunan kahve tüplerinden biri bölge müdürüm oradayken patladı."

        6

        "Köpeğim beni evin dışına kilitledi ve yağmur yağıyor."

        7

        "Buzdolabı biraz fazla soğuduğunda ve kahvaltıyı dondurduğunda."

        8

        "Sanırım o gün bugün değil."

        9

        "Tuzluğun kapağı kahvaltımda."

        10

        "Sosisli için ekmeklerim..."

        11

        "Akşam yemeği için pankek hazırlarken içine sivrisinek uçtu."

        12

        "Babam mükemmel bir aynayı attıktan sonra yerine yeni aynayı yerleştirdi."

        13

        "Saç kesme makinemi tamir ettikten sonra derinlik ayarını takmayı unuttum."

        14

        "Saçımı kıvırcık yapmayı denedim ama fena halde başarısız oldum."

        15

        "Dairemdeki dev su kabarcığıyla uyandım."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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