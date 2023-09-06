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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulan kahveci iki gün sonra öldü

        Başından vurulan kahveci iki günlük yaşam savaşını kaybetti

        İzmir'de kıraathane işleten Yusuf Akgün, husumetlisinin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına altına alınan Akgün, iki günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:47
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        Başından vurulan kahveci yaşama tutunamadı
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        İzmir'de silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Akgün, hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 4 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Yusuf Akgün, husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

        BAŞINDAN VURUP, KAÇTI

        Yusuf Akgün'ü başından vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURUP, KAÇTI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Akgün, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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