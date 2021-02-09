Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin erkek E.G'ye ait ve başından vurulmuş olduğunu tespit etti.E.G'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Geyve Hastanesi morguna kaldırıldı.