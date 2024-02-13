Başından vurulmuş halde caminin yanında bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.