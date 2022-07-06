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Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulmuştu, mesai arkadaşı gözaltında!
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Başından vurularak öldürülen Hakan'ın mesai arkadaşı gözaltında!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Hakan Özer'in cansız bedeni dün boş arazide bulundu. Başından vurulduğu tespit edilen bir çocuk babasının ölümüyle ilgili çalışma başlatan ekipler, mesai arkadaşı A.K.'yi gözaltına aldı

Başından vurulmuştu, mesai arkadaşı gözaltında!
Başından vurulmuştu, mesai arkadaşı gözaltında!
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DHA

Kocaeli'de başından vurularak öldürülen Hakan Özer'in (37) mesai arkadaşı gözaltına alındı.

Darıca ilçesi Emek Mahallesi Buse Sokak'taki boş arazide dün sabah cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hakan Özer'in başından vurulduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi ile harekete geçen ekipler, Hakan Özer'in çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşı A.K.'yi gözaltına aldı.

YAKINLARI: ÇOK SAMİMİ ARKADAŞI

Şüpheli A.K.'nin emniyetteki ifadesinin sürdüğü bildirildi. Hakan Özer'in yakınları, A.K. ile Özer'in çok samimi arkadaş olduklarını belirtti.

Hakan Özer'in cenazesi, Bağlarbaşı Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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