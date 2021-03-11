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HaberlerGündem3. SayfaVURGUN | Son dakika: İnternetten dolandırılarına baskın! 14 gözaltı
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İnternetten büyük vurgun! 14 kişi gözaltında!

Mersin'de yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'lik haksız kazanç elde eden 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek hesapları ele geçirdiği, hesap sahibinin arkadaş çevresinden, borç para ve iddia kuponu bedeli adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi

VURGUN | Son dakika: İnternetten dolandırılarına baskın! 14 gözaltı
İnternetten büyük vurgun! 14 kişi gözaltında!
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İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

SOSYAL MEDYA HESABINI ELE GEÇİRİYORLAR

İHA'da yer alan habere göre söz konusu şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek hesapları ele geçiren ve hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para ve iddia kuponu bedeli adı altında para talep ederek dolandırıcılık yapan toplam 14 şüpheli tespit edildi.

1.5 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ayrı adrese yapmış olduğu eş zamanlı operasyonlar sonucunda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptığı incelemede ise toplam 1 milyon 500 bin TL tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazancın elde edildiğini tespit edildiği öğrenildi.

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 21 adet banka hesap kartı, 6 adet hard disk, 13 adet cep telefonu, 22 adet sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet çelik kasa ve dolandırıcılıktan elde edilen 15 bin 340 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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