Basit bir kişilik testi: Bu fotoğrafta en kötü stratejiyi kuran kim?
Kişilik testleri hem eğlenmek hem de belki de daha önce kendinizde farkında olmadığınız bir detayı yakalamak için oldukça ideal bir alan sunar. Bu testte de yapmanız gereken tek şey; bir kişiyi seçmek! İşte, detaylar...
Fotoğrafta gördüğünüz gibi ağaçtaki dört kişi de birbirinin kuyusunu kazıyor. Şimdi yapmanız gereken aralarından en kötü stratejiyi kuran kişiyi seçmek. Seçiminizi yaptıysanız, cevaplara geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Kesinlikle bilimsel veriler dayanmaz.
1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir tür kaderci bakış açınız olduğu anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız, pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları olduğu gibi kabul edersiniz. Asla bir tartışma başlatmazsınız ve genel olarak barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar ve münakaşalar sizi sadece üzer. Büyük, kibar bir kalbiniz var ve en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu düşünmeyi bırakmalısınız.
2. kişiyi seçtiyseniz, genellikle aceleci kararlar veren biri olarak nitelendirilebilirsiniz. Bu yüzden bir dahaki sefere bir karar vermeniz gerektiğinde acele etmeyin ve önce genel durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmeye çalışın. Biraz inatçısınız ve geçmişte yaşananlar için asla üzülmüyorsunuz. Kararlarınızın tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz ve yalnızca kendinize güvenirsiniz.
Eğer üçü seçtiyseniz, siz gerçek bir dövüşçüsünüz demektir! Bazen düşünmeden hareket edersiniz ve asla pes etmezsiniz. Konumunuzu ve inandığınız şeyleri savunmak söz konusu olduğunda, sonuna kadar savaşma konusunda harika bir yeteneğiniz var. Yeni stratejiler ve yaklaşımlar bulmak tam size göre ve bu nedenle sizin gibi insanlar genellikle mükemmel iş insanı ve lider olur.
4 numaralı kişiyi seçmeniz, asi ruhunuz hakkında çok şey söylüyor. Birine bir şey kanıtlamak için kendi çıkarlarını bile feda etmeye hazır gerçek bir baş kaldıransınız. Prensiplerinize inanırsınız ve kendi bakış açınızın ve/veya kararınızın her zaman en iyisi olduğunu düşünürsünüz. Fikirlerin çeşitliliğinin genellikle bir durumu daha iyi anlamanıza yardımcı olduğunu unutmayın, bu nedenle bir dahaki sefere bir tartışma başlatmak üzereyken, tüm sağduyunuzu ve mantığınızı kullanmaya çalışın.
Kaynak: BrightSide