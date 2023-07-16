Basit bir kişilik testi: Bu fotoğrafta en kötü stratejiyi kuran kim?

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1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir tür kaderci bakış açınız olduğu anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız, pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları olduğu gibi kabul edersiniz. Asla bir tartışma başlatmazsınız ve genel olarak barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar ve münakaşalar sizi sadece üzer. Büyük, kibar bir kalbiniz var ve en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu düşünmeyi bırakmalısınız.