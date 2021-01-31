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Basit usulde vergilendirilen mükellefler için beyanname dönemi yarın başlayacak

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve esnaf-sanatkarlar gibi mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi beyanname dönemi yarın başlayacak. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi esnaf ve sanatkarı da ilgilendiren 2020 yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri 1 Mart'a kadar verilecek. Söz konusu beyannameye ilişkin verginin ilk taksitinin de 1 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor

Basit usulde vergilendirilen mükellefler için beyanname dönemi yarın başlayacak - haberler
Beyanname dönemi yarın başlıyor
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AA

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.

Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek.

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat-1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise haziranda ödenmesi gerekiyor.

Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı 808 bin 571 olarak belirlenirken, bu mükelleflerin 46 bin 560'ı İstanbul'da yer alıyor. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkarlar, basit usulde vergilendiriliyor.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflere bazı avantaj ve kolaylıklar da sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler defter tutmuyor, vergi tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor. Bu mükellefler, geçici vergi beyannamesi vermiyor ve geçici vergi ödemiyor. Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan bu mükelleflerce, katma değer vergisi beyannamesi de verilmiyor. Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13 bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de faydalanabiliyor.

HİZMET ERBABABI İÇİN DE BEYANNAME DÖNEMİ

Öte yandan, diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri de 1 Şubat ile 1 Mart arasında yapılacak. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN SON GÜN

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü yarın dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi.

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de yarın sona erecek.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin de yarın gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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