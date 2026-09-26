BAŞKALARININ HAYATI KONUSU VE OYUNCULARI: Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı konusu nedir, oyuncuları kimler?

BAŞKALARININ HAYATI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hülya, yoksul bir ailenin üniversiteyi yarı burslu kazanmış, güzel ve hırslı kızıdır. Annesi terzilik yaparken, ablası da hem evin yükünü hem de Hülya’nın eğitim masraflarını üstlenmiştir. Hülya’nın üniversitede tanıştığı, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan ona hayalini kurduğu ihtişamlı dünyanın kapılarını açar. Bu sırada karşısına çıkan Doktor Sarp’tan çok etkilenen Hülya, onun da bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünür.