BAŞKALARININ HAYATI KONUSU VE OYUNCULARI: Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı konusu nedir, oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple Başkalarının Hayatı oyuncuları ve konusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun yer aldığı dizi, birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Peki Başkalarının Hayatı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci’nin oturduğu Başkalarının Hayatı oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor. Her Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, son dönemin konuşulan genç isimleri ve usta oyuncuları bir araya getiriyor. Peki; Başkalarının Hayatı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin, yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, ekran yolculuğuna başlıyor.
Senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan dizi, 26 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ KONUSU
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Başkalarının Hayatı dizisi, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
BAŞKALARININ HAYATI 1. BÖLÜM ÖZETİ
Hülya, yoksul bir ailenin üniversiteyi yarı burslu kazanmış, güzel ve hırslı kızıdır. Annesi terzilik yaparken, ablası da hem evin yükünü hem de Hülya’nın eğitim masraflarını üstlenmiştir. Hülya’nın üniversitede tanıştığı, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan ona hayalini kurduğu ihtişamlı dünyanın kapılarını açar. Bu sırada karşısına çıkan Doktor Sarp’tan çok etkilenen Hülya, onun da bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünür.
Neslihan, çocukluk aşkı Erim’in Londra’dan dönüşü yaklaştıkça korkuya kapılır. Erim’e anlatamadığı bir sırrı vardır. Hülya, Neslihan’ın zayıf anlarında yanında olarak güvenini ve dostluğunu kazanır.
Hülya, hep uzaktan izlediği hayatların içine adım attığında kendini giderek karmaşıklaşan ilişkilerin merkezinde bulur. Ama bu defa sadece seyirci olmaya hiç niyeti yoktur.
BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başkalarının Hayatı dizisi, son dönemin konuşulan genç isimleri ve usta oyuncuları bir araya getiriyor.
Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.
BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ UYARLAMA MI?
Başkalarının Hayatı dizisinin dünyaca ünlü Vanity Fair (Gurur Dünyası) adlı romandan esinlendiği belirtiliyor.
İşte dizinin ilk bölüm kareleri...