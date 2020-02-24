AA

Başkale'de depremde hayatını kaybedenler toprağa verildi



Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi.

Depremde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat'in cenazeleri, Başkale Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından yakınları tarafından iki köydeki mezarlıklara getirildi.

Özpınar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mahalle sakinleriyle cenazeleri mezarlığa taşıdı.

Depremde ölen 8 kişinin cenazesi Özpınar'da, bir kişinin cenazesi de Güvendik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde, eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat ile 4 çocuğunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Tören sırasında fenalaşan acılı anne ve 2 çocuğu, mahalleye kurulan sahra hastanesine götürüldü.

Bakan Pakdemirli, cenazelerin defnedilmesinin ardından okul bahçesinde kurulan taziye çadırında acılı ailelere başsağlığı diledi, mahallenin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törene, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

,Zafer Tayfur,Mesut Varol