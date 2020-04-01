Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - VAN

Nisan ayının ilk gününde yağan kar nedeniyle yollarda yürümekte zorlanan ilçe sakinleri, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu ilçede, Van-Hakkari kara yolundaki 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
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