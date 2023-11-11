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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, Çalımbay'la bir araya geldi - Beşiktaş Haberleri

        Başkan Ahmet Nur Çebi, Çalımbay'la bir araya geldi

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün siyah-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:11
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        Başkan Çebi, Çalımbay'la bir arada
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        Antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği Çalımbay’a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlıların idmanını izledi.

        Rıza Çalımbay’ın camiaya şans getirmesini temenni eden Başkan Çebi, şunları söyledi:

        “Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

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