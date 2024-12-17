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        Haberler Gündem Çevre Başkan Akın, mahalleli ile çöp topladı | Son dakika haberleri

        Edirne'de "Temizlik Seferberliği" başlatıldı: Başkan Akın mahalleli ile çöp topladı

        Edirne'de belediye tarafından mahallelerde "Temizlik Seferberliği" başlatıldı. Mahalleli ile birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, temizlik konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, çocuklara daha temiz bir gelecek bırakmak için vatandaşlardan destek istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:14
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        Başkan Akın, mahalleli ile çöp topladı
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        Edirne'de mahallerde "Temizlik Seferberliği" başlatıldı. Edirne Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Temizlik Seferberliği" adı verilen uygulama kapsamında Yeniimaret Mahallesi'nde program düzenlendi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, burada yaptığı konuşmada temizlik konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

        Çocukların kendisine bir etkinlikte çevre temizliğiyle ilgili konuda şikâyette bulunduğunu ifade eden Akın, "Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama bilinçlendirme konusunda 'belki bir eksiğimiz vardır' diye düşündük. 10'ar kişilik ekipler kurduk. 28 mahallemiz var. Biz temizliğe Yeniimaret'ten başladık. 10 günde arkadaşlarımız kentteki tüm mahallelere girecekler. İnşallah vatandaşlarımızın da desteğiyle bundan sonraki süreçte daha temiz bir Edirne'yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

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        Çevre temizliği konusunda belediyenin elinden geleni yaptığını anlatan Akın, çocuklara daha temiz bir gelecek bırakmak için vatandaşlardan da destek istedi.

        Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ise çevre duyarlılığının çocukluk yaşlarda başladığını, bu nedenle ailelerin çocuklarına çevre bilincini mutlaka öğretmesi gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Akın, mahalle muhtarları ve vatandaşlar çevredeki çöpleri topladı.

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