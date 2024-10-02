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        Haberler Gündem Güncel Başkan Bıyık: Muhtarlarla birlikte çözüyoruz | Son dakika haberleri

        Başkan Bıyık: Mahallelerimizdeki sorunları muhtarlarla birlikte çözüyoruz

        Kocaeli'de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle buluşmalarında bu kez Osmangazi'de muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Bıyık, "Muhtarlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözüyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:35
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        Başkan Bıyık: Muhtarlarla birlikte çözüyoruz
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belirli periyotlarla her mahallede gerçekleşen buluşmaların adresi bu kez Osmangazi Mahallesi oldu.

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Her mahallenin farklı sorunları ve talepleri olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

        Başkan Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Muhtarlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözüyoruz" dedi.

        "GÖRÜŞLERİ TALEPLERİ BİZİN İÇİN ÖNEMLİ"

        Her zaman muhtarlarla dayanışma içerisinde olacaklarını ifade eden Bıyık, önümüzdeki süreçte de düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan en önemli yerel yönetim temsilcileridir. Onların görüşleri ve talepleri bizim için çok değerli. Bu tür buluşmalarla hem yapılan hizmetleri anlatma hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan öğrenme fırsatı buluyoruz. Amacımız, Darıca'yı hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek."

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