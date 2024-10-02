Başkan Bıyık: Muhtarlarla birlikte çözüyoruz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belirli periyotlarla her mahallede gerçekleşen buluşmaların adresi bu kez Osmangazi Mahallesi oldu.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Her mahallenin farklı sorunları ve talepleri olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

Başkan Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Muhtarlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözüyoruz" dedi.