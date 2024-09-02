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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, futbolcularla bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi. Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:02
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        Başkan Bulut, futbolcularla buluştu
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi.

        Bulut, bir restoranda TFF 2. Lig'de mücadele eden takımın sporcularıyla sohbet etti.

        Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

        Kentin adının sporla duyurulması gerektiğini belirten Bulut, Kırklarelispor yönetimine teşekkür etti.

        Bulut, sporculara yeni sezonda başarılar diledi.

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        #yerel haberler
        #KIRKLARELİ
        #Derya Bulut
        #spor
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