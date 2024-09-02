Başkan Bulut, futbolcularla buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, futbolcularla bir araya geldi Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi. Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti

Anadolu Ajansı Giriş: 02.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:02 facebook

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