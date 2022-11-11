Geçtiğimiz yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Kayserispor’u yalnız bırakmayan ve şehirde takıma karşı oluşan desteğe öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin Süper Lig temsilcisi sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilecek 45 günlük ara öncesi evinde Konyaspor’u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor’a başarılar dileyerek, taraftara da destek çağrısında bulundu. Büyükkılıç, şehrin markası olan Süper Lig’deki temsilcisi Yukatel Kayserispor’u yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Konyaspor maçında da taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarın Konya maçında stadı doldurmalarını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi yıllardır Süper Lig’de başarılı bir şekilde temsil eden Kayserispor’umuzu yalnız bırakmıyoruz. Şehrimizin markası olan Kayserispor’umuz bu sezon oynadığı 13 maçta 23 puan toplayarak ligde 5’inci sırada yer alıyor. Dünya Kupası için 45 günlük verilecek ara öncesi evinde önemli bir maça çıkacak olan takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Tüm Kayserilileri maça davet eden Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti. Her maç öncesi olduğu gibi bu maçta da Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarına saat 14.30 ile 20.30 saatleri arasında hizmet verecek tramvay araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacak.



Şehrin Süper Lig’deki temsilcisi Yukatel Kayserispor, ligin 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 17.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Arabam.com Konyaspor’u konuk edecek.