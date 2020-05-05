Başkan Çöl’den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti - AFYONKARAHİSAR

AA

Çöl, ilçe merkezindeki 65 yaş üstü yaşlıları evlerinde ziyaret ederek iftar paketi ve çiçek hediye etti.Yaşlıların istek ve taleplerini dinleyen Çöl, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızı ilk günden itibaren yalnız bırakmamak için çalışmalarımıza sürekli olarak yön verdik. Kendilerini telefonla arayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk, görevli personelimiz ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürerek süreçte hep yanlarında olduk. Bizlerde mübarek Ramazan ayında kendilerine moral vermek, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek adına bu ziyaretleri organize ettik." ifadesini kullandı.