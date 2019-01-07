Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar'la ilgili kulüp başkanı Adil Gevrek'ten açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan Doğu ekibinin başkanı Gevrek, Sadık'ın transferinde kulüp menfaatlerini ve oyuncunun taleplerini dikkate aldıklarının altını çizerek "Sadık Çiftpınar transferi için Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiralık, Yiğithan Güveli'yi de bonservisiyle birlikte aldık. Para olarak da 750 bin euro bonservis bedeli aldık. Sadık da Fenerbahçe’ye gitmek istedi. Üç tarafın da mutlu olması lazım" ifadelerini kullandı.

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