İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom Filipe Silva de Oliveira'yı Fransız kulübü Bordeaux'dan transfer etti. 41 milyon Euro karşılığında gerçekleşen bu transfer sonrasında Roma ile Barcelona'nın arası açılmıştı. 38 milyon Euro karşılığında Roma ile anlaşmak üzere olan Malcom için Barcelona'nın son anda devreye girerek daha yüksek teklifle transferi bitirdiği kaydedilmişti. Roma Başkanı Pallotta, "Malcom transferinde Barcelona etik davranmadı. Bizden özür dilediler ancak özürlerini kabul etmiyorum. Tek şartla kabul ederim, bize Messi'yi versinler" ifadelerini kullanmıştı.

Roma'nın Twitter hesabından da Messi paylaşımı yapıldı. İsveç'in en popüler markası ve dünyanın en büyük perakende şirketlerinden birinin kargo kutusunun bulunduğu fotoğraf paylaşan Roma, kutunun üzerine ise Messi yazdı ve "Sadece bunu sipariş ettik" ifadelerini kullandı. İtalya devinin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğenildi.

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 26, 2018

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