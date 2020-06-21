Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı evinden izledi.

Geçirdiği operasyonlardan sonra evinde dinlenen Cengiz, müsabakayı Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Muhasıp Üye Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile beraber takip etti. Başkan Cengiz'in tüm camiaya selam ve sevgilerini ilettiği belirtildi. Rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz haftalarda operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçını evinden takip etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı evinden izledi. Geçirdiği operasyonlardan sonra evinde dinlenen Cengiz, müsabakayı Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Muhasıp Üye Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile beraber takip etti. Başkan Cengiz'in tüm camiaya selam ve sevgilerini ilettiği belirtildi.