Başkan Mustafa Cengiz tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir maçını tribünden izledi.
Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.
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