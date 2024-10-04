Başkan Öntürk'ten "rezerv alan" açıklaması

Tarihi Kentler Birliği (TKB), 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Hatay'da incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve TKB Başkanı Mansur Yavaş, dün kentteki incelemelerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı (HBB) Mehmet Öntürk'ün ev sahipliğini yaptığı toplantıya katıldı.

15 ilçe belediye başkanının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ilk saha gezilerini 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde başlattıklarını belirtti. Yavaş, depremden etkilenen belediyeleri, TKB'ye ödeyeceği katılım payından muaf tutmaya yönelik planları olduğunu kaydetti.

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"HERKES BİRBİRİNE YARDIMCI OLUYOR"

Ayrım gözetmeksizin, tüm belediye başkanlarına destek verdiklerini belirten HBB Başkanı Mehmet Öntürk de "Tüm arkadaşlar sırt sırta verdik. Herkes, parti gözetmeden bu şehrin yeniden kalkınması için birbirine yardımcı oluyor. İlçe belediyeleri ile kardeşçe çalışıyoruz" dedi.

"REZERV ALANLAR" İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Deprem sonrası Hatay'dan çevre illere ciddi bir göç olduğunun altını çizen Başkan Öntürk, "Hatay'ın demografik yapısını çok önemsiyoruz. Rezerv alanları konusu da demografik yapıyı korumaya yöneliktir. Bizim en önemli görevimiz, vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmak. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.