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        Haberler Gündem Güncel Başkan Şahin, tünel projesini duyurdu | Son dakika haberleri

        Başkan Şahin, "Dülük Otoyol Tüneli" projesini duyurdu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dülük Otoyol Tüneli projesini duyurdu. Şahin, "İpekyolu'na alternatif olarak düşündüğümüz Dülük Otoyol Tüneli, Dülükbaba Ormanı ve Antik Kenti'nin altında açılacak. Tünellerde 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne direkt bağlantı sağlayacak. Bu yapılırken hem yeşil hem de tarihi merkez korunacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:09
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        Başkan Şahin, tünel projesini duyurdu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak ve kente giriş-çıkışları kolaylaştırmak amacıyla "Dülük Otoyol Tüneli" projesini hayata geçirmeye hazınlanıyor.

        Bölgenin yoğun trafiğini hafifletecek projeyi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duyurdu. Başkan Şahin, projenin hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağını hem de sanayi bölgesindeki ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

        Sosyal medya hesabından da projenin detaylarına ilişkin video paylaşan Başkan Şahin, "İpekyolu'na alternatif olarak düşündüğümüz Dülük otoyol tüneli, Dülükbaba Ormanı ve Antik Kentinin altında açılacak. Tünellerde 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne direkt bağlantı sağlayacak. Bu yapılırken hem yeşil hem de tarihi merkez korunacak. 6 milyar TL değerinde, 7 bin 414 metre uzunluğundaki tünel projesi İpekyolu'ndaki yoğunluğu azaltacak. Gazianteplilere hayırlı olsun" dedi.

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