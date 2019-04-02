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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Araklı Belediye Başkanı seçilen 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Recep Çebi'yi tebrik için yakınları ve partililer kendisine telefon etti. Ancak, Çebi'yi kutlamak isteyen kişilerden bazıları, benzer telefon numarasına sahip ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran'ı aradı ya da mesaj gönderdi.