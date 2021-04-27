DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın (42) tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildi.

Edremit Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre, bugün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine geldi. Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.

SİLAHLARI MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman´ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.