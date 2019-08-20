Başkandan Mekin'e teşekkür

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve Başkan Vekili Hasan Yapakçı, 1980'den bu yana Erdek'e bağlı Ocaklar'da yaşayan Ahmet Mekin ile buluştu. Sarı ve Yapakçı, "Ahmet Mekin'in Ocaklar'ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Mekin, Yeşilçam'ın gururudur. Ocaklar'ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Ahmet Ağabey her sanatçıda görülmeyen bir özellik olan mütevazılığa sahip. Kimseyi kırmıyor ve sürekli vatandaşlarla iç içe bir hayat sürüyor" dedi. Ahmet Mekin ise Ocaklar'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu "Burada çok huzurlu bir hayat sürüyorum. Yürüyorum, denize giriyorum. Gerçek dostlarla iç içeyim" sözleriyle dile getirdi.