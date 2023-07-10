Sakarya'da ilçe belediye başkanının makam odasında silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sapanca ilçesinde teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret amacıyla makamına gitti.

Burada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılan B.Ö., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. tabancayla ateş etti.

AA'nın haberine göre, ayağından yaralanan B.Ö., olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olayın ardından belediye binasına gelerek bilgi aldı.

*Fotoğraflar: DHA