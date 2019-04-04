Otobüs durağına kadar eşlik ettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ak Partili Tahir Büyükakın, bu sabah mazbatasını aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi teslim aldı.

OTOBÜSE BİNİP GİTTİ

Yapılan devir teslim töreninin ardından kapıda belediye çalışanlarıyla vedalaşan İbrahim Karaosmanoğlu, belediye binasının yakınında bulunan otobüs durağına kadar eşi Behiye Karaosmanoğlu ile el ele yürüdü. Otobüs durağında bir süre bekleyen Karaosmanoğlu'na, Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ile çok sayıda belediye çalışanı eşlik etti.

Durakta kısa süren bir beklemenin ardından Karaosmanoğlu ve eşi, evinin bulunduğu bölgeye giden 630 numaralı belediye otobüsüne bindi.