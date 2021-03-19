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Başkanlığı döneminde Trump'ın serveti '700 milyon dolar eridi'

Donald Trump'ın, ABD başkanlığı döneminde 700 milyon dolar kaybettiği öne sürüldü. ABD merkezli yayıncı kuruluş Bloomberg'ün araştırmasına göre Trump'ın toplam serveti bu kayıpla, 2,3 milyar dolara geriledi.

Başkanlığı döneminde Trump'ın serveti '700 milyon dolar eridi'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Donald Trump'ın, ABD başkanlığı döneminde 700 milyon dolar kaybettiği öne sürüldü. ABD merkezli yayıncı kuruluş Bloomberg'ün araştırmasına göre Trump'ın toplam serveti bu kayıpla, 2,3 milyar dolara geriledi.

Ajansın hesaplamalarına göre Covid-19 salgınında Trump'ın ofis binaları ve kendi adını taşıyan otelleri ağır gelir kaybına uğrarken, bu işletmelerin değerleri de düştü.

Halihazırda Trump'ın mali işleri hakkında yürütülen bir ceza soruşturması da bulunuyor.

Bloomberg, başkanlığı öncesi ve sonrasındaki servet farkını hesaplamak için Mayıs 2016 ve Ocak 2021 arasındaki mali kayıtları inceledi.

Trump'ın servetinin dörtte üçünü gayri menkuller oluşturuyor.

Koronavirüs salgınında daha fazla sayıda kişinin evden çalışmaya başlaması ve bu eğilimin daha da devam edebileceği beklentisiyle Trump'ın tamamen ya da kısmen sahibi olduğu ofis gökdelenleri değer kaybetti.

Taşınmazlarının değeri yüzde 26 düştü

Bloomberg'e göre Trump'ın taşınmazlarının değeri bu dönemde yüzde 26 azaldı.

Trump ayrıca 10'dan fazla otel ve turistik tesisle 19 golf sahasının sahibi ya da işletmecisi.

Pandemi sırasında, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılabilecek bir spor olması nedeniyle golf popüler hale geldi. Ancak Trump'ın İskoçya'daki iki golf tesisi sürekli değer gelir kaybına uğradı.

- Getty Images
New York'taki Trump Tower

4 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskın sonrasında 2022 Şampiyonası'nı Trump'ın New Jersey'deki golf sahasında yapmayı planlayan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) bu sözleşmeyi iptal etti.

PGA, bu kararı itibarının zarar görmemesi için aldığını duyurdu.

Deutsche Bank Trump'la çalışmayı durdurdu

1990'lardaki iflas başvurularından sonra Trump'a kredi vermeyi kabul eden tek banka olan Deutsche Bank da artık eski ABD Başkanı'yla çalışmayacağını açıkladı.

Trump'ın bir özel uçak filosu da var. Bu uçaklar arasında bir Boeing 757 de bulunuyor. Ancak çoğunun yaşlı olması nedeniyle yıllar içinde bu uçaklarının değerinin düştüğü belirtiliyor.

Bloomberg'e göre 2015'te Trump'ın yedi uçağının değeri 59 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. 2020'de yapılan bir değerlendirmede de beş uçağının toplam değerinin 6,5 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Bazı uçakları elden çıkarması nedeniyle filonun değerinin düştüğü ifade ediliyor.

'Haber kanalı ya da sosyal medya platformuyla zararını çıkarabilir'

Başkanlığı döneminde Trump'ın mali işleri çok tartışma konusu oldu. Eski ABD Başkanı ödediği vergiler konusunda şeffaf davranmamakla suçlandı.

Geçen ay Yüksek Mahkeme, Trump'ın vergi ödemeleri ve diğer mali kayıtlarını New York'taki savcılara teslim etmesini istedi.

- Getty Images

Savcılar aylardır Trump'ın sekiz yıllık kişisel ve kurumsal vergi kayıtlarına ulaşmaya çalışıyor.

2016'daki seçim kampanyası sırasında eskiden Trump'la ilişkisi olduğunu söyleyen iki kadına, konuşmamaları için ödeme yapıldığı iddiaları üzerine 2018'de soruşturma başlatılmıştı.

Eski ABD başkanı olarak Donald Trump'ın anılarının yayınlanması dahil bir dizi medya anlaşmaları yaparak zararının bir kısmını çıkarması bekleniyor.

Barack ve Michelle Obama'nın anıları için 65 milyon dolar, Bill Clinton'ın da 2004'te çıkan kitabı için 15 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Bloomberg, Trump'ın 2020 seçimlerinde kendisine oy veren 74 milyon kişiye hitap edecek bir haber kanalı ya da sosyal medya platformuyla büyük kazançlar elde edebileceğine dikkat çekti.

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