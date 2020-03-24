Başkent metrosunda

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (AŞTİ) giriş ve çıkışlarında başlattığı termal kamera uygulamasıyla şehirler arası yolculuklarda hastalığın bulaşma riskini azaltmaya çalışıyor.

Belediye, pilot olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro istasyonunda gelecek günlerde kuracağı termal kameralarla şehir içi ulaşımda da hastalık teşhisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Vatandaşların ateşlerinin anlık ölçüleceği uygulama kapsamında, vücut ısısı 37,5 derece ve üzerinde olan Ankaralılar, maske verilerek en yakın 112 Acil Servis ekiplerine yönlendirilecek.

Yolcuların raylı sistemler arasında en çok tercih ettiği metro istasyonlarının girişlerinde yaygınlaştırılacak uygulamada, dijital ateş ölçerler hazır bulundurulacak.