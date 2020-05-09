Başkent sokaklarında sessizlik hakim - ANKARA

AA

İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından, kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görüldü. Kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde yayaya da rastlanmadı. Yaya ve araçlarda bulunanların çoğunluğunun maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Kuğulu Park ve çevresinde ise sessizlik hakim.Ankara genelinde belediyeler boş yollarda bakım ve onarım çalışması yaparken, az sayıda belediye otobüsü de kısıtlamadan muaf vatandaşları görev yerlerine taşımak için sefer gerçekleştirdi.Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kontrol noktalarında emniyet birimlerinin denetimleri ise her kısıtlama sürecinde olduğu gibi devam etti.Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan başta trafik ekipleri olmak üzere, Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden polisler, araçları durdurarak ısı ölçerle ateş kontrolü ve evrak denetimi yaptı. İstisna kapsamı dışında kalan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.