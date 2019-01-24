Başkent'te 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı GİMAT köprüsü altından çevre yolu istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü bagajdan çıkardı. AA'nın haberine göre; yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KALDIRIMDAKİ KADINA ÇARPTI

Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde Erdem K. idaresindeki motosiklet, taksiden inip evine girmek üzere olan kaldırımdaki yabancı uyruklu Victoria V'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Erdem K. ile Victoria V'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.