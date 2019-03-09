Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.