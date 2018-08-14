Gece düzenlenen operasyonla yakalandı

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı. Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 20 kişi yere yığıldı. İHA'nın haberine göre, panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.

ELİNDE TÜFEKLE KAMERALARA YAKALANDI

Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan toplamda 20 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca C.B.'nin kaçış anları ise anbean çevredeki esnafın güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN ÇOCUK YAKALANDI

Gerçekleştirilen çalışma sonucu dedektifler C.B.’nin yerini tespit eden ekipler, gece saatlerinde düzenledikleri operasyonla saldırganı kıskıvrak yakaladı. Cinayet Büro dedektifleri, C.B.’yi Çocuk Büro Müdürlüğü’ne teslim etti. C.B. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 kişiyi yaralayan saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





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