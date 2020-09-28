Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikBaşkent'teki perasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.
ABONE OL

Başkent'teki operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde TCK'nın 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde rüşvet almak, vermek ve aracı olmak, resmi belgede sahtecilik, bilişim sisteminin verilerini değiştirmek, görevi kötüye kullanma suçlarından belediye, Tapu, Milli Emlak ve elektrik dağıtım şirketi çalışanı olan ve ilçede emlakçılık yapan toplam 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Başkent'teki perasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.
İHA

46 şüpheli şahıstan 27’si ifadeleri alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Zanlıların Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2/B arazilerini 3. şahıslara rüşvet karşılığında usulsüz olarak satışını sağladıkları, kapı numarası almak ya da elektrik aboneliği başlatmak isteyen şahıslardan rüşvet almak suretiyle usulsüz olarak (olmayan evi oldu gibi göstererek) kapı numaraları verdikleri veya elektrik aboneliği başlattıkları, satışa çıkardıkları arsaların özellikle ölmüş kişilere ait olanların ve varisleri tarafından takip edilmeyen arsalar olduğu, Çamlıdere ilçesinde bulunan Hazineye ait 2/B arazileri ve 3. şahıslara ait arazilerin tapu satışı yapılmış gibi kütük ve tapu kaydında oynandıkları şagil (işgalci) oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin bu faaliyetleri ile orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları, arsa satışını yaptıktan sonra aldıkları parayı kendi aralarında pay ettikleri belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Muğla'da 87 sığınmacı kurtarıldı!
GÜNDEMMuğla'da 87 sığınmacı kurtarıldı!
Bağcılar'da feci kaza! Freni boşalan kamyonetin altında kaldı
GÜNDEMFreni boşalan kamyonetin altında kalan şoför hayatını ...
Yeni doğan kuzularına maske, mesafe ve hijyen isimlerini verdi
GÜNDEMYeni doğan kuzularına maske, mesafe ve hijyen ...
Tornavida sapından uyuşturucu çıktı!
GÜNDEMTornavida sapından uyuşturucu çıktı!
Tunceli'de gösteri ve etkinlikler korona yasağı
GÜNDEMTunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Adalet Bakanı Gül: Azerbaycan'ın destekçisi ve savunucusuyuz
GÜNDEMAdalet Bakanı Gül'den Azeri mevkidaşı Mammadova ...
Son dakika haberi! Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı!
GÜNDEMKartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı!
Son dakika haberi! Dördüncü kattaki yangında mahsur kaldılar!
GÜNDEMDördüncü kattaki yangında mahsur kaldılar!
Terör örgütü sözde Botan saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi
GÜNDEMTerör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4 partiye teşekkür
GÜNDEM4 partiye teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X