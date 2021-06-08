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Başkentgaz halka arz sonuçları belli oldu! Başkentgaz borsada işlem göremeye ne zaman başlayacak?

Borsa meraklılarının ilgiyle takip ettiği Başkentgaz halka arzda talep toplama süreci tamamlandı, Başkentgaz halka arz sonuçları belli oldu. 175 milyon TL nominal değerli payın halka arz edildiği Başkentgaz halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilen Başkentgaz halka arz sonuçları nedir?

Başkentgaz halka arz sonuçları belli oldu! Başkentgaz borsada işlem göremeye ne zaman başlayacak?

Ankara'da 2007 yılında kurulan Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz edildi. 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından Başkentgaz halka arz sonuçlarını derleyen Bloomberg HT'de yer alan habere göre şirketin 175 milyon TL nominal değerli payları halka arz edildi.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

Şirketin 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,72 TL olarak gerçekleşti. Kamuyu Aydınlattma Platformu'nda (KAP) yayınlanan sonuçlara göre 175 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Halka arz edilen payların yüzde 36’sına denk gelen 63 milyon TL nominal değerli paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 46,9 milyon TL nominal değerli 456,1 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 26,8’ine denk paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 40’ına denk gelen 70 milyon TL nominal değerli paylar Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara ayrılırken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 102,6 milyon TL nominal değerli 997,5 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 58,6’sına denk paylar Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara gitti.

Payların yüzde 18’ine denk gelen 31,5 milyon TL nominal değerli paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 23,5 milyon TL nominal değerli 227,9 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 13,4’üne denk paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 6’sına denk gelen 10,5 milyon TL nominal değerli paylar ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş olup gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 2 milyon TL nominal değerli 19,4 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,14’üne denk paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

BAŞKENTGAZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, BORSA KODU NE?

Borsada BASGZ kodu ile işlem görecek olan Başkentgaz’ın Borsa Istanbul’un onayına bağlı olarak 10 Haziran’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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