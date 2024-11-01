Başkentlilere don uyarısı!

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak." denildi.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ülkemizin büyük bir büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına inerek 5 ila 9 derece azalması; Ankara'da ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 0 ile 11 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir"