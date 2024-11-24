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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Başkentray'da rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Başkentray'da rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da kent içi ulaşıma hizmet veren Başkentray'ın yolcu taşıma rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Başkentray, 20 Kasım tarihinde 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcu taşıdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:16
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        Başkentray'da rekor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray’ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “20 Kasım’da Ankara’da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi.” ifadelerini kullandı.

        TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Uraloğlu, “Ankara’daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor.” dedi.

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