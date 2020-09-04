Başkentte 2007 ekip ve 7 bin personelle Kovid-19 denetimi

AA

Kent genelindeki kontrollere polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan 2007 ekip ve 7 bin kişi katıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İşletmelerde sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

- Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'daki denetimlere katıldı

Sincan'daki denetimler öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkentteki Kovid-19 vakalarının artışına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birincilik Ankara'ya yakışmıyor. Bizim bunu kısa zamanda tersine döndürmemiz lazım. Salgının ilk döneminde Ankara olarak başarılı bir sınav vermiştik. Bunu tekrar başarmamız mümkün. Vatandaşlarımızın salgınla ilgili yapması gereken kurallar ve alınan tedbirlere harfiyen riayet etmesidir."

Salgının ancak kişisel tedbirler, dikkat ve özenle önlenebileceğini vurgulayan Şahin, "Her birimizin birey olarak üzerimize düşeni yapmadığımız takdirde başarılı sonuç almamız mümkün değil. Tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Amacımız, virüs tehdidi noktasında vatandaşlarımızı ikaz etmek ve burada topyekün bir mücadele vermek." ifadelerini kullandı.

- "Virüsün önlemesi için gerekirse ek önlemler alınacaktır"

Normalleşme sürecinde virüsün yayıldığının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerin asıl amacı virüsün artmasını sağlayan nedenleri ortadan kaldırmak. Sokağa çıkma yasağı gündemimiz de yok. Biz bunu istemiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan da virüsle mücadele etmek mümkün. Öncelikle aldığımız tedbirleri uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve virüsün önlemesi için gerekirse ilerde ek önlemler alınacaktır."