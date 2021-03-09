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Başkentte 4,5 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter, "Afet Eğitim Yılı" kapsamında başkentte yaklaşık 4,5 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verileceğini bildirdi.

Başkentte 4,5 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
AA

Tüter, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, bu senenin "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada doğa ve insan kaynaklı birçok felakete maruz kaldığını belirten Tüter, "Tedbirlerle hepsi olmasa da afetleri önleyebiliriz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlara afet farkındalığı eğitimi vermek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu yıl 51 milyon vatandaşa afet farkındalık eğitimi verilmesi hedefini koyduğunu anlatan Tüter, "Ankara'da yaklaşık 4,5 milyon kişiye eğitim verilecek. Eğitimlere başladık, bir ayda yaklaşık 47 bin kişiye eğitim verildi." diye konuştu.

Tüter, eğitimlerde AFAD personelinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki afet farkındalık eğitmenlerinin görevlendirildiğini kaydetti.

Eğitimlerin Kovid-19 süreci nedeniyle genellikle çevrim içi yapıldığını belirten Tüter, şu bilgileri verdi:

"Ankara'da 560 AFAD gönüllüsü var. Aktif olarak 102'sinin eğitimlerini tamamladık, diğer eğitimlere de başladık. Gönüllüler sahada, her yerde elimiz, kolumuz, ayağımız. Bu konuda da sayımızın artmasını istiyoruz. 7 ilde İl Rİsk Azaltma Planları'nı tamamladık. 74 ilin de yıl sonuna kadar planlarını yapacağız. Ankara'da geçen ay bunun startını verdik, kurullarımızı kurduk. Planı yaparken amacımız Ankara'daki tüm afetselliği ortaya koymak, bu afetleri önleyebilirsek önlemek, önleyemezsek uyumlaştırmak, uyumlaştıramıyorsak da o afetle yaşamayı öğrenmeyi sağlamak. Planın birinci aşamasını bitirdik, önümüzdeki ay ikinci aşamada çalıştayını yapacağız ve Ankara'nın önce tehlike ve risk analizini ortaya koyacağız. Bunlar nelerdir, bunları nasıl ortadan kaldıracağız, nasıl uyumlaştıracağız, bununla ilgili sorumlu kurum ve kuruluşları belirleyeceğiz. AFAD olarak biz de bunun koordinesini sağlayacağız."

- "Kuzey Anadolu Fayı'ndaki hareketlenmeler Ankara'yı etkiliyor"

İyileştirme Şube Müdürü İbrahim Şeren de başkentte büyük ölçekli deprem beklenmediğini ifade ederek, "Kuzey Anadolu Fayı'ndaki hareketlenmelerin Ankara'yı büyük ölçüde etkileyebileceğine dair hem geçmişte yaşadığımız olaylar hem de çalışmalar var. Araştırmalarda Tuz Gölü Fay Hattı'nın en son 3 bin yıl önce 6,5-7 büyüklüğünde deprem ürettiği belirtiliyor. Tuz Gölü'nden en son edinilen bilimsel çalışmalar, yaklaşık 3 ila 5 bin yıl arasında tekrarlama olasılığı olduğunu gösteriyor." dedi.

Zemin koşullarının depremden etkilenme oranını artırdığını vurgulayan Şeren, "Olabilecek büyük bir depremde özellikle Yenimahalle, Demetevler, Sincan, Çubuk Ovası, Gölbaşı'nın kısmen küçük bir bölgesi gibi zemini gevşek bölgelerimizde depremi daha fazla hissedebiliriz." diye konuştu.

İbrahim Şeren, Kızılcahamam, Çubuk, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı ilçelerinin de Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın olduğundan olası depremden etkilenebileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından toplantıya katılan basın mensuplarına, Afet Similasyon Merkezi'nde afet farkındalık eğitimi verildi.

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