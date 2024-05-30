Başkentte 61 yaşını dolduranlara müjde

EGO'dan yapılan açıklamada, 61 yaşını doldurmuş vatandaşların 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerinden ücretsiz olarak yararlandığı hatırlatılarak, "Özel toplu taşıma araçları da bu uygulamaya dahil edilmiş olup hak sahibi vatandaşlarımız özel toplu taşıma araçlarından da belirtilen saatler arasında ücretsiz yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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