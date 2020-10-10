Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı - ANKARA

Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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