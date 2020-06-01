Başkentte Dünya Süt Günü etkinlikleri

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AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, Halk Ekmek GİMAT mağazası önünde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin, süt üretiminde dünyada dokuzuncu sırada olmasına rağmen tüketimde Avrupa ülkelerine kıyasla son sıralarda yer aldığını söyledi.

Üretilen sütün yarıya yakınının sanayiye aktarıldığını, geri kalanının ise ev tüketimi, sokak sütü ve diğer şekilde ürünlere dönüştürülerek satışa sunulduğunu aktaran Velioğlu, şunları kaydetti:

"Kişi başı süt tüketimi Avustralya, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya gibi ülkelerde süt eş değeri olarak 300 kilogramın üzerindeyken, bu oran, ülkemizde 270 kilogram civarındadır. Sadece içme sütü olarak kıyaslandığında Belarus, Ukrayna gibi ülkelerde 110 kilogram civarında iken, ülkemizde bu oran, 42 kilogram civarındadır. Ülkemizde de süt tüketimini artırıcı çalışmaların, desteklemelerin yapılması gerekmektedir. Yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın önderliğinde, kırsal kalkınmaya ciddi manada destekler verilerek Başkent Marketler ile Ankara üreticisinden tüketicisine aracısız kaliteli, sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda ve özellikle süt ve süt ürünlerinin teminine yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir."

- "Süt tüketim oranının arttırılması önemli"

Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ise bütün canlıların, dünyaya geldiğinde tanıştığı ilk gıda olan sütün, insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğuna değindi.

Türkiye'de süt tüketiminin düşük olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, "Ülkemizdeki süt tüketim oranının arttırılması için çalışmaların yapılıyor olması, bizim gibi süt üreticileri için önemli" dedi.

Yorulmaz, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ankara'da üretilen kaliteli sütün, paketlenerek Halk Ekmek satış noktalarında uygun fiyattan satılacağını bildirdi.

Dünya Süt Günü dolayısıyla Halk Ekmek GİMAT mağazasından alışveriş yapan vatandaşlara yarımşar litrelik 4 bin kutu süt, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.