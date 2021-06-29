Başkentte geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

AA

İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken alevler iş yerinin tamamını sardı.

Yangının çıktığı sırada iş yerinin kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı bildirilirken, alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için önlem alındı.

Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da alevlerin ulaşmadığı hurda malzemeleri iş makineleriyle güvenli bir bölgeye taşıdı.

Yoğun duman nedeniyle yangına güçlükle müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çabanın ardından yangını söndürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 ayrı istasyonun müdahale ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.