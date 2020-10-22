Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

AA

Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine giden Batıkan Y'nin kullandığı 06 NY 302 plakalı otomobil karşı şeritten gelen Harun Ö. yönetimindeki 34 SG 8960 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Batıkan Y'nin aracı kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı, her iki aracın parçaları metrelerce uzağa savruldu.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan sürücüler ile Batıkan Y'nin beraberindeki Tuğberk Y, Burcu Ö. ve Damla Nur G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan Harun Ö'ye ilk müdahale araçtan çıkarılmadan önce yapıldı.

Kaza sonrası büyük şok yaşayan yaralı kadınlardan biri, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine, sürücü Batıkan Y'nin alkollü ve aşırı süratli olduğunu söyledi, kendisini hız yapmaması için defalarca uyardığını öne sürdü.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Dikmen Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.