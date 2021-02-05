Başkentte iş yeri sahibini arayarak kundaklama anını izlettiği iddiasıyla yakalanan zanlı şartlı salıverildi

AA

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yerinin ateşe verilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kayıtlarından kundaklamayı gerçekleştirdiğini belirledikleri V.B'yi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) gözaltına aldı.

V.B'nin alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak, "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.